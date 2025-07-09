Китайский бренд BAW объявил о выходе на российский авторынок

Фото: bawauto.com

Китайский автопроизводитель Beijing Automobile Works (BAW) объявил о выходе на авторынок России в третьем квартале этого года. В продажу поступят рамный внедорожник BAW 212 и минивэн BAW MPV, передает газета "Известия" со ссылкой на сообщение компании.

Как указано в заявлении бренда, обе модели прошли финальные этапы адаптации и нацелены на сегменты с устойчивым потребительским спросом и острым дефицитом предложения.

BAW 212 – преемник национального военного вездехода BAW BJ212, в создание которого в середине XX века внесли вклад советские конструкторы. Длина современной модели составляет 4 705 миллиметров при колесной базе 2 860 миллиметров, клиренс – 235 миллиметров.

Машины оснащаются двухлитровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 238 лошадиных сил в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода работает по схеме Part Time.

В перечень опций внедорожника вошли двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель (10,25 дюйма), мультимедийный дисплей (12,3 дюйма), система кругового обзора, кресла с электрорегулировками и массажем, люк в крыше и другое.

Информация о ценах и конфигурации автомобилей для российского рынка не уточняется.

Между тем седан ВАЗ-2107 (Lada 2107) сохранил звание самого популярного автомобиля на рынке подержанного легкового транспорта в России по итогам мая 2025 года. В указанном месяце россияне купили 12,1 тысячи таких машин. На втором месте оказался хетчбэк Lada 2114 (9,6 тысячи машин), третье же место разделили иномарки Kia Rio и Hyundai Solaris (9,5 тысячи штук).