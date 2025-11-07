На портале "Госуслуги" появилась возможность зарегистрировать кассу и товарный знак

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гренщиков

На портале "Госуслуги" стала доступна регистрация кассы и товарного знака. Воспользоваться этой услугой можно в рамках жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн", рассказали в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Зарегистрировать юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым с помощью "Начните бизнес онлайн" можно с декабря 2024 года. Новые функции помогут получить подробный план необходимых действий, разобраться, какая подходит система налогообложения, а также подать документы на регистрацию кассы и товарного знака, не посещая при этом ведомства.

Для регистрации бизнеса будущему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или работодателю нужен сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Его также можно получить онлайн, в приложении "Госключ".

Ранее сообщалось, что за 10 лет mos.ru стал ключевым элементом цифровой инфраструктуры столицы. На портале представлено свыше 200 цифровых инструментов для бизнеса, включая согласование дизайн-проектов вывесок и оформление пропусков для грузового транспорта.

Все необходимые сервисы на mos.ru размещены в каталоге услуг для бизнеса. Для удобства они разделены на категории. При этом электронные услуги доступны только для пользователей, прошедших авторизацию в личном кабинете организации, который является важным инструментом для юрлиц и предпринимателей. Всего на портале зарегистрировано свыше 527 тысяч компаний и предпринимателей.

