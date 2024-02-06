Экономист заявил, что "Яндекс" после смены руководства продолжит развиваться

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Компания "Яндекс" после смены руководства продолжит расти и развиваться. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил экономист Павел Кобяк.

Эксперт уточнил, что "Яндекс" зарегистрировали в Нидерландах, поскольку в 2009–2010 годах это была распространенная тенденция для уменьшения налогообложения.

По его словам, сделку по продаже компании планировали совершить около двух лет. Длительность процесса, считает эксперт, обусловлена необходимостью двусторонних согласований и договоренностей.

После продажи компании в основе управления продолжит работать менеджмент "Яндекса", а все налоги будут распределяться в РФ, пояснил Кобяк.

Ранее Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса". После закрытия сделки Yandex N.V. больше не будет головной компанией группы. Стоимость сделки оценивается в 475 миллиардов рублей.

