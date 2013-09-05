Лучших event-специалистов наградят 13 сентября

В ресторане-теплоходе River Palace 13 сентября состоится юбилейная – пятая – церемония награждения лауреатов премии "Золотой пазл'2013 – лучший event-проект". В этот же день пяти лучшим отечественным event-агентствам будут вручены сертификаты по итогам конкурса "Event-агентство, сертифицированное АКМР-2013". Победители обоих конкурсов получат возможность принять участие в Премии СНГ Global Event Awards.

В 14 номинациях "Золотого пазла" принимают участие проекты, реализованные с 30 августа 2012 по 30 августа 2013 года. В судьбе их создателей может поучаствовать любой желающий – на сайте премии открыто народное голосование, в котором можно отдать голос в поддержку того или иного проекта.

"Вести церемонию мы доверили опытным украинским ивенторам: ведущим Игорю Диденко и Глебу Тимошенко. Среди выступающих артистов также будут представители республики Беларусь. Это говорит о том, что event выходит за пределы одной страны", – рассказала Ольга Борисова, организатор премии "Золотой пазл", генеральный директор агентства "АртПаб".

3 октября лауреаты премии "Золотой пазл" и агентства, признанные лучшими по итогам конкурса, представят свои проекты коллегами – профессионалам event-индустрии. Участники встречи увидят разбор кейсов и интерактивное представление лучших проектов года.