Porsche опровергла информацию СМИ о возвращении к производству вооружения

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Германский автопроизводитель Porsche опроверг информацию СМИ о своих планах возвращения к производству вооружения, передает ТАСС со ссылкой на представителя Porsche Automobil Holding SE.

Ранее Europaische Sicherheit und Technik писал, что компания рассматривает возможности по возвращению на рынок вооружений, сокращению расходов и новые направления бизнеса в связи с большими убытками в прошлом году. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным портала, Porsche SE, вместо того чтобы заключать отдельные договоры на разработку, рассматривает возможность инвестирования в корпоративные проекты. При этом с прошлого года компания вложила более миллиона долларов в стартап Quantum Systems, который занимается созданием беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь, представитель холдинга подчеркнул, что Porsche не имеет собственного операционного бизнеса и инвестирует в развитие технологий, связанных с мобильностью и промышленностью. Кроме того, компания регулярно изучает возможности в сфере инвестиций.

"При этом мы не исключаем сферы обороны, безопасности и инфраструктуры и не уделяем им особого внимания. На данный момент конкретных планов нет", – добавил собеседник агентства.

Во времена Второй мировой войны Porsche занималась производством военной техники. Основатель компании Фердинанд Порше разрабатывал тяжелый танк Tiger, сверхтяжелый танк Maus и противотанковую самоходную артиллерийскую установку Ferdinand.

Между тем компания Toyota подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков для некоторых моделей машин в России. Уточняется, что среди таких автомобилей оказались Dyna, C-HR, GT86, Yaris, Alphard, Proace, Proace City и ряд других.

Товарный знак был зарегистрирован согласно международной классификации товаров и услуг, куда входят автомобили, фургоны, внедорожники, грузовики, автобусы, электрокары, детали и комплектующие.