Начался прием заявок на участие в спецпроекте "Время возможностей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице стартовал прием заявок от предпринимателей для участия в проекте "Время возможностей" в рамках проекта "Лето в Москве". Оператор спецпроекта – учреждение "Малый бизнес Москвы" (МБМ), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели и организации, ведущие деятельность в сфере общепита, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Они смогут рассказать жителям о своем бренде и расширить базу клиентов.

Чтобы присоединиться к спецпроекту, нужно разработать специальное предложение для москвичей и туристов. Бизнесмены смогут провести на своей площадке мастер-классы, семинар или выступление, подготовить акцию или предоставить скидку от 25% на собственные товары и услуги.

Затем участнику следует подать заявку на участие в спецпроекте. В ней необходимо указать информацию о планируемом мероприятии. Специалисты МБМ рассмотрят анкеты и сообщат статус заявки по электронной почте. После одобрения результат отобразится в личном кабинете предпринимателя на портале МБМ.

После проверки эксперты по предварительной договоренности приедут на площадку для подтверждения указанных в заявке сведений. Участник получит бесплатные промоматериалы для брендирования в стилистике "Лета в Москве", а также инструменты для продвижения бизнеса "Летний бизнес-бокс".

Анонсы всех мероприятий предпринимателей появятся в сервисе Russpass, а информация о бесплатных мероприятиях будет представлена на специальной афише на mos.ru. Более того, участники получат PR-поддержку в СМИ и продвижение в геосервисах.

100 самых активных предпринимателей, которые проведут больше всего мероприятий, получат 100 тысяч рублей на продвижение своего дела на одной из крупных интернет-платформ и обучающий курс по запуску рекламных кампаний.

Ранее состоялось открытие "Лета в Москве". Во время мероприятия предприниматели поделились опытом участия в городских проектах и планами интеграции.

В рамках "Лета в Москве" будет представлена широкая линейка мер поддержки столичного бизнеса, благодаря которой бизнесмены смогут привлечь новых клиентов, укрепить узнаваемость бренда и усилить конкурентные позиции, заявила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.