01 декабря, 19:01В мире
McDonald's планирует внести изменения в рецепты бургеров – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN
Американская сеть ресторанов McDonald's решила внести более 50 корректировок в процесс изготовления бургеров. Об этом заявил телеканал Fox News.
Так, сеть быстрого питания хочет сделать свою продукцию более свежей и мягкой, поменять способ приготовления котлет, увеличив их сочность, а также планирует добавить в блюда больше соуса, салатных листьев и овощей.
При этом уточняется, что компания решила также изменить подачу булочки с кунжутом на бриошь со сливочным маслом, чтобы сделать ее более домашней.
Кроме того, сеть ресторанов планирует внести изменения не только в продукцию, но и в рекламную кампанию.
Уточняется, что корректировки начнут вносить уже в начале 2024 года.
Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Великобритании повысила цену на чизбургер впервые за 14 лет. Так, цену чизбургера увеличили с 99 пенсов (около 1,19 доллара) до 1,19 фунта (около 1,43 доллара). Стоимость других позиций в меню также будет увеличена на 10 и 20 пенсов.
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