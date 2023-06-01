Немецкая химическая компания Lanxess ушла из России

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Российский бизнесмен Владимир Якушин стал новым владельцем активов германской химической компании Lanxess в Липецкой области. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По информации реестра на 30 мая, 99,9% уставного капитала ООО "Ланксесс Липецк", ранее контролируемого Lanxess, принадлежало ООО "Ланксесс", 0,01% – ООО "Нортекс". По данным на 31 мая, ООО "Нортекс" принадлежит 100 % капитала. Владелец компании Якушин при этом стал генеральным директором "Ланксесс".

Известно, что "Нортекс" – крупнейший дистрибьютер химического сырья и строительных систем в РФ и СНГ.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Henkel AG, являющаяся одним из ведущих производителей бытовой и промышленной химии, завершила продажу своих активов в России. Цена сделки составила около 600 миллионов евро, что соответствует 54 миллиардам рублей.

В марте стало известно, что французская сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" планирует продать бизнес в России. Представитель компании подчеркнул, что это никак не повлияет на работу сети в РФ

Немецкая компания Henkel объявила о завершении продажи активов в РФ