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Москва 24

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Общество

16:29

Психолог объяснила, как правильно отвечать на обвинение в краже денег с карты

безопасность общество

Фото: Москва 24

Психолог Светлана Филатова рассказала, как нужно действовать в случае столкновения с лживыми обвинениями в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ИА "НСН".

Если мошенники угрожают вызвать полицию, то следует проявить уверенность и не пугаться. Когда с мошенниками соглашаются и ждут прибытия полицейских, преступники уходят сами, поскольку это не отвечает их интересам. Злоумышленники только пугают, но не доводят дело до конца, отметила эксперт.

"Я нашла карту, но я не знаю PIN-код, закон не запрещает мне ее поднимать", – предложила она вероятный ответ на подобные обвинения.

Она также посоветовала не бояться психологического давления со стороны мошенников. "Надо учиться владеть собой. Если кто-то грубо начинает себя вести, хамить, нужно абстрагироваться. Внутри самого себя успокоить", – заключила психолог.

Ранее СМИ сообщали о новом виде мошенничестве, который является модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. В преступной схеме обычно задействовано от двух до трех человек. Преступники склонны выбирать место и время, предполагающие небольшое количество людей у банкомата.

Отмечается, что в банкомате злоумышленник "забывает" свою кредитную карточку. Следующий клиент вынужден вытащить карту, чтобы самому воспользоваться устройством. Затем мошенник возвращается за карточкой. Он проверяет баланс и сообщает, что с его счета пропали от 5 до 15 тысяч рублей.

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