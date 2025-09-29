Масштабная проверка систем оповещения пройдет в РФ 1 октября

Фото: 123RF/alexkochev

Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в России 1 октября, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По всей стране в этот день включат сирены и громкоговорители, также будет замещен эфир общедоступных телеканалов и радиоканалов. Информация о проверке будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".



В ведомстве напомнили, что услышав звук сирены, человек должен сохранять спокойствие и не паниковать. Следует включить любой телеканал или радиостанцию, а затем прослушать информационное сообщение.

"Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", – указали в МЧС.

Ранее в министерстве рассказывали, что в систему оповещения населения могут включить домофоны. Так получится оповещать об угрозе жителей сразу всех квартир. Также гражданам можно будет оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности.

