29 сентября, 10:36Безопасность
Масштабная проверка систем оповещения пройдет в РФ 1 октября
Фото: 123RF/alexkochev
Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в России 1 октября, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
По всей стране в этот день включат сирены и громкоговорители, также будет замещен эфир общедоступных телеканалов и радиоканалов. Информация о проверке будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".
В ведомстве напомнили, что услышав звук сирены, человек должен сохранять спокойствие и не паниковать. Следует включить любой телеканал или радиостанцию, а затем прослушать информационное сообщение.
"Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", – указали в МЧС.
Ранее в министерстве рассказывали, что в систему оповещения населения могут включить домофоны. Так получится оповещать об угрозе жителей сразу всех квартир. Также гражданам можно будет оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности.