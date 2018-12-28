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16:41

Росгвардия призвала быть особенно внимательными к имуществу в праздники

безопасность праздники Новый год

16:41

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Фото: depositphotos/realinemedia

Росгвардия посоветовала быть особенно внимательными к своему имуществу во время новогодних каникул. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, хотя в новогодние праздники, как правило, "отмечается спад криминогенной ситуации", гражданам необходимо обратить внимание на охрану имущества и квартир. "Это время внутренней миграции, когда имущество остается без присмотра", – цитирует представителя Росгвардии ТАСС.

Грибакин также подчеркнул, что возвращаясь домой, нужно обязательно отключать технические средства охраны, если таковые установлены в квартире или в доме. Он добавил, что перед Новым годом сотрудники Росгвардии будут раздавать красочные буклеты с советами и новейшей информацией о работе ведомства.

Ранее сообщалось, что в праздники безопасность на столичном транспорте возьмут под усиленный контроль. Москвичей предупредили, что число сотрудников полиции и служб безопасности на транспорте увеличится, как и количество досмотров. Горожан попросили относиться к этим мерам с пониманием.

безопасность праздники Новый год

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