Безопасность на транспорте возьмут под усиленный контроль в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На столичных объектах транспорта в период новогодних праздников усилят меры безопасности, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Twitter.

Горожан предупредили, что возрастет количество сотрудников полиции и служб безопасности транспортных предприятий, а также увеличится количество досмотров. В связи с этим их попросили относиться к таким мерам с пониманием.

Десятидневные новогодние каникулы ожидают россиян. Отдыхать граждане будут с 30 декабря по 8 января включительно. Первый рабочий день у россиян в 2019 году – среда, 9 января. Это значит, что первая рабочая неделя продлится всего три дня.

По итогам 2018 года Москву могут посетить 23,5 миллиона туристов. У гостей столицы пользуются популярностью Кремль, Красная площадь, Большой театр, Третьяковская галерея, парк "Зарядье", ВДНХ, набережные Москвы-реки.

14 декабря в столице стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". До 13 января по всей Москве будут работать 78 площадок. Запланированы десятки развлекательных и спортивных мероприятий. По данным московского департамента культуры, всего за время праздников в городе пройдет свыше 400 мастер-классов, экскурсий и представлений.

Необычные предметы во время праздников можно будет увидеть не только на ярмарках, но и в музеях. Специально для новогодних каникул культурные учреждения города подготовили особую программу для детей и их родителей.

Красная площадь в новогоднюю ночь будет открыта для всех желающих. Свободно пройти туда можно будет с 10 утра 31 декабря до 2 января. При этом на входе на главную площадь страны организуют пять контрольно-пропускных пунктов с металлодетекторами.

А вот для масштабного пиротехнического шоу в честь Нового года в столице подготовили 31 площадку. На фейерверки в ночь на 1 января можно будет посмотреть во всех округах Москвы, в том числе и в 18 городских парках.

Первые залпы озарят небо в районе Большого Москворецкого моста ровно в полночь. Лучше всего пятиминутное шоу будет видно в "Зарядье", на Красной площади и на близлежащих улицах. На остальных площадках фейерверки начнутся в час ночи – в это время новый год наступит уже во всех регионах России.