Плановые тактико-специальные учения пройдут в Москве 29–31 октября

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Плановые ежегодные тактико-специальные учения пройдут в Москве с 29 по 31 октября. Об этом рассказали в Федеральной службе охраны (ФСО).

"Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

При этом никакие дополнительные ограничения на транспорте устанавливаться не будут, уточнили представители ФСО.

Ранее парашютисты Росгвардии отработали навыки в рамках учений по десантированию. Иногда спецназу приходится выслеживать злоумышленников буквально с высоты птичьего полета. Для этого бойцы на специальном полигоне тренируются безопасно приземляться.