Медведев процитировал телеграмму Сталина на заседании по ВПК

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал телеграмму Иосифа Сталина к директорам двух заводов, в которой вождь потребовал от них производства самолетов Ил-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выступил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. В ходе встречи Медведев напомнил о том, как достигалась победа в Великой Отечественной войне.

Для этого зампред Совбеза решил процитировать одно из известных указаний Сталина. В своем обращении тогдашний главнокомандующий обвинил двух директоров заводов в том, что те подвели страну и Красную армию. В тексте говорится, что "самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб".

"Шенкман дает по одному "Ил-2" в день" – по одному самолету в день, обращаю внимание. Понятно, самолеты попроще были, чем нынешние, но тем не менее. "А Третьяков дает "Миг-3" по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не "Миги", а "Ил-2". Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному "Ил-2" в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару", – процитировал Медведев.

В конце телеграммы Сталин указал, что предупреждает в последний раз, напомнил зампред Совбеза РФ.

В ходе заседания политик также заявил, что российская армия должна быть обеспечена наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами на фоне поставок новых вооружений ВСУ. По его словам, западные страны намерены поставить Украине различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности.

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