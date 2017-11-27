Глава Роскомнадзора рассказал о способах сохранения личных данных в Сети

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров порекомендовал пользоваться отечественными сервисами для общения в Сети, серверы которых располагаются в России.

В пример он привел мессенджеры "Титанум" и "Диалог", в которых можно совершать видео- и аудиозвонки, доступно и шифрование информации. Жаров также рассказал, что на международной конференции по защите персональных данных высказался за запрет на биоидентификацию детей до возраста информированного согласия.

"Наверное, основная масса молодых людей готова платить своими данными за услуги. И это их право. Но есть люди, которые хотят построить свою жизнь по-другому. Работать в специальных ведомствах, быть солдатом, заниматься наукой, исследованиями", – приводит RT слова главы ведомства. Цифровые технологии должны вращаться вокруг личности, а не вокруг государства и бизнеса, подчеркнул он. Жаров считает, что у личности всегда должно быть право выбора, а лишать его – противоречить свободам, декларируемым в Конституции.

Он пояснил, что крупнейшими потребителями данных являются Google и Facebook. Помимо того, что компании сами обладают информацией, они покупают сведения и у других.

"Если вы даже прячетесь за ником и не постите свои фотографии в сервисах и соцсетях этих компаний, ваши фотографии и иные данные могут быть куплены у другого сервиса, куплены и совмещены с другими данными о личности. Это все происходит очень быстро", – утверждает Жаров. На международной конференции подобный сервис собрал исчерпывающую информацию в сети за несколько десятков минут, причем легально, рассказал он.

Глава Роскомнадзора также заявил, что в Сети нет анонимности. Есть много идентификаторов пользователя: голос, лицо, геолокация, поведение в сети, регулярно посещаемые сайты и другие. "Поэтому анонимность в сети интернет – это большая сказка, и все мы – под лупой транснациональных гигантов", – отметил он.

Жаров рассказал, что в условиях приближающихся выборов ведомство будет внимательно наблюдать за социальными сетями. Он напомнил, что Google, Twitter, Facebook и Википедия сотрудничают с западными властями. Глава ведомства выразил надежду на взаимодействие сетей и с Россией.

С 1 ноября вступил в действие закон об анонимайзерах. Теперь по представлению МВД и ФСБ Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN, или анонимайзеру, требование о подключении к ФГИС для ограничения доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. Так планируется препятствовать обходу пользователями блокировки ресурсов.