Совбез России поручил ФСБ ввести идентификацию пользователей онлайн-игр

27 ноября, 15:27
Фото: depositphotos/IrynaTiumentsev
Совет безопасности России по итогам октябрьского заседания поручил Минкомсвязи и ФСБ до 1 июня 2018 года разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете.
Речь идет о распространении на онлайн-игры и социальные сети требований об обязательной идентификации пользователей по номеру телефона и передаче этих данных правоохранительным органам, сообщает РБК со ссылкой на копию протокола заседания Совбеза.
По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, пока непонятно, каким образом будет организован процесс, детали должны быть описаны в подзаконных актах, которые еще не приняты. Специалист также отметил, что, согласно "закону Яровой", с 1 июля 2018 года ОРИ будут обязаны в течение года хранить на территории России всю информацию о фактах коммуникации пользователей и до шести месяцев — содержание их переписки.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что анонимности в интернете не существует, а все пользователи находятся под колпаком у транснациональных гигантов.
"Сейчас, чтобы идентифицировать конкретного человека, существует много прямых и косвенных идентификаторов: голос, лицо, поведение в сети, регулярно посещаемые сайты, геолокация и т. д. Поэтому нужно понимать: никто уже не анонимен в сети", – отметил Жаров.
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