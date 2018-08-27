Роскачество нашло пестициды в импортных яблоках

27 августа 2018, 16:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В импортных яблоках обнаружили пестициды. Тогда как в садовых фруктах от дачников ядохимикатов нет. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, говорится на сайте ведомства.
По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, низкое содержание пестицидов в российской плодоовощной продукции является конкурентным преимуществом по сравнению с зарубежными фруктами.
Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов сообщил, что пока РФ останется нетто-импортером данного вида продукции.
"Объем ежегодных импортных поставок превышает 710 тысяч тонн, при этом экспорт находится на уровне 18 тысяч тонн", – приводятся его слова в сообщении Роскачества.
В рамках спецпроекта эксперты ведомства закупали яблоки в различных местах. Для участия в спецпроекте яблоки покупали с рук, на рынках и в супермаркетах. Также специалисты изучили яблоки, которые собрали в своих садах.
Фрукты проверяли по 200 показателям.
Ранее специалисты Роскачества выяснили, чем отличаются покупные яблоки от дачных, какие стоит есть и на что обращать внимание во время покупки. Чтобы выбрать качественные и вкусные плоды, эксперты советуют обратить внимание на кожуру.
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