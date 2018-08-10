В Роскачестве составили рекомендации по выбору яблок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роскачества выяснили, чем отличаются покупные яблоки от дачных, какие стоит есть и на что обращать внимание во время покупки, сообщают "Аргументы недели".

Чтобы выбрать качественные и вкусные плоды, эксперты советуют обратить внимание на кожуру. Она не должна быть повреждена вредителями или болезнями. При этом небольшие внешние дефекты все же допускаются.

Также плоды не должны быть перезрелыми. Яблоки с мучнистой и потемневшей мякотью, полностью потерявшие признаки зрелости, покупать не стоит.

При выборе яблок в магазине стоит уделить внимание упаковке. На ней должно быть написано название продукта и страна его происхождения, товарный сорт, масса нетто, дата сбора и дата упаковывания, срок годности и условия хранения.