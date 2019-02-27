Безопасность детей в интернете усилят в России

Проекты законов, направленных на усиление защиты детей от вредящей их здоровью и развитию информации, внесены в Госдуму. Автором инициатив стала сенатор Людмила Бокова, передает "Интерфакс".
По мнению Боковой, владельцы сайтов должны сами защищать детей от опасного контента при помощи административных мер и технических средств защиты.
Кроме того, в школах и других образовательных организациях нужно разработать программы по обеспечению информационной безопасности.
Граждан, которые нарушат закон, заставят заплатить от трех до четырех тысяч рублей. Размер штрафа для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей. При этом юрлиц собираются наказывать на сумму от 40 до 100 тысяч рублей. В последних двух случаях штраф могут заменить приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
В законопроектах также предусмотрено усиление ответственности за размещение в информационной продукции для детей, в том числе в интернете, объявлений о создании продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Людмила Бокова стала соавтором еще одного законопроекта, который недавно был одобрен Госдумой в первом чтении. Речь идет о документе, обеспечивающем устойчивую работу российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры всемирной Сети.
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