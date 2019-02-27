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08:55

Силовики ликвидировали боевика в Нальчике

безопасность

08:55

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

Силовики ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции в Нальчике. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии в среду, 27 февраля.

Сотрудники правоохранительных органов блокировали боевиков в одном из частных домов в микрорайоне "Александровка". Бандитам предложили сдаться и сложить оружие, однако они отказались и оказали сопротивление при задержании. Силовики открыли ответный огонь по боевикам, ликвидировав одного из них.

В настоящий момент спецоперация в "Александровке" продолжается. Другие подробности не приводятся.

26 февраля СМИ сообщили о ликвидации двух диверсионно-террористических ячеек, действовавших на территории столичного региона. Боевики планировали подорвать военный грузовик у штаб-квартиры ГРУ и на МЦК. Ячейками дистанционно руководил один из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) Тоджилддин Назаров (Абу-Усама Нораки).

безопасность

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