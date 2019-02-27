Силовики ликвидировали боевика в Нальчике

Силовики ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции в Нальчике. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии в среду, 27 февраля.
Сотрудники правоохранительных органов блокировали боевиков в одном из частных домов в микрорайоне "Александровка". Бандитам предложили сдаться и сложить оружие, однако они отказались и оказали сопротивление при задержании. Силовики открыли ответный огонь по боевикам, ликвидировав одного из них.
В настоящий момент спецоперация в "Александровке" продолжается. Другие подробности не приводятся.
26 февраля СМИ сообщили о ликвидации двух диверсионно-террористических ячеек, действовавших на территории столичного региона. Боевики планировали подорвать военный грузовик у штаб-квартиры ГРУ и на МЦК. Ячейками дистанционно руководил один из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) Тоджилддин Назаров (Абу-Усама Нораки).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.