Около 100 добровольцев ВСКС обеспечили безопасность на выставке-форуме "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все 248 дней работы международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ помощь в обеспечении безопасности оказывали 100 добровольцев Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (МГО ВСКС), сообщает Агентство "Москва".

Студенты-спасатели несли дежурство и постоянно были готовы помочь посетителям, если возникала сложная ситуация.

"Мы благодарны каждому студенту-спасателю, который работал на выставке и стал частью этого яркого проекта. К сожалению, обо всем рассказать не можем, да и хвалиться своей работой – не в наших правилах. Могу лишь сказать, что случались разные ситуации, когда наши ребята помогали обеспечить безопасность и оказывали содействие сотрудникам органов правопорядка. Добавлю, что у добровольцев-спасателей были возможности продемонстрировать свой уровень подготовки, и они не подвели даже в самых сложных ситуациях", – отметил глава МГО ВСКС Максим Джетыгенов.

Сам Джетыгенов и доброволец Матвей Ульянов выступили на встрече, организованной на площадке выставки в рамках дня Государственного университета управления. В ходе выступления они рассказали о работе добровольцев-спасателей, сложностях такой деятельности, а также о преимуществах, которые открываются для участников волонтерского движения.

Выставка "Россия" открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Гости познакомились с достижениями субъектов, корпораций, федеральных структур, а также увидели передовые технологические разработки, открытия в культуре и спорте.

6 июля на ВДНХ прошла церемония закрытия. Всего с момента открытия на площадке прошло 600 концертов, более 800 мероприятий, 41 зарядка, 22 флешмоба и 19 фестивалей.

