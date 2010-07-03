Boeing планирует отложить первый полет нового самолета до 2020 года

18:33
18:33
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Фото: youtube.com/Boeing
Корпорация Boeing планирует отложить первый полет нового самолета Boeing-777X до начала 2020 года из-за проблем, которые возникли с разработкой двигателя, говорится в сообщении на сайте компании.
Изначально первый полет нового воздушного судна был запланирован на осень нынешнего года.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что компания Boeing не собиралась исправлять ошибки в работе автоматизированных систем самолетов 737 MAX до 2020 года. Как уточнялось, устранить недочеты в работе системы оповещения пилотов при неисправности датчиков угла атаки компания планировала только после выпуска новой версии самолета. В новой модели должно было быть больше посадочных мест.
После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 до завершения расследования. 14 марта Росавиация также закрыла небо для самолетов этой модели.
Отмечается, что для возобновления полетов на Boeing 737 MAX 8 необходимо одобрение Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и других международных организаций. В апреле в США прошло финальное испытание Boeing 737 MAX с новым программным обеспечением. В нем приняли участие технические и проектные руководители авиакомпании, которые находились на борту воздушного судна.
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