В Госдуме рассказали, как надо бороться с наркоторговлей в России

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Для борьбы с наркотиками странам надо объединиться и действовать по аналогии с Договором о коллективной безопасности (ОДКБ), считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Его позицию приводит "Газета.ру".
Он пояснил, что если человека признали наркодилером в одном государстве, то ответственность за преступления его ждет и в другом.
"Наркотики – это проблема не одного государства. Есть пример Договора о коллективной безопасности – в какую бы страну ОДКБ ни приехал человек, признанный террористом в одной из них, он будет изолирован от общества", – привел пример парламентарий.
Также он призвал ужесточить контроль за цифровыми каналами продажи наркотиков.
Ранее в Балашихе правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.
Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.
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