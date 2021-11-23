В Госдуме рассказали, как надо бороться с наркоторговлей в России

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Для борьбы с наркотиками странам надо объединиться и действовать по аналогии с Договором о коллективной безопасности (ОДКБ), считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Его позицию приводит "Газета.ру".

Он пояснил, что если человека признали наркодилером в одном государстве, то ответственность за преступления его ждет и в другом.

"Наркотики – это проблема не одного государства. Есть пример Договора о коллективной безопасности – в какую бы страну ОДКБ ни приехал человек, признанный террористом в одной из них, он будет изолирован от общества", – привел пример парламентарий.

Также он призвал ужесточить контроль за цифровыми каналами продажи наркотиков.

Ранее в Балашихе правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.

Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.

