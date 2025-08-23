Мишустин исключил форум "Армия" из списка военных выставок в 2025 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Международный военно-технический форум "Армия-2025" был исключен из перечня выставок, запланированных на этот год. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Мероприятие было запланировано на август. Однако, согласно документу указа, форум был исключен из списка международных выставок военного назначения.

Ранее представители компании-организатора мероприятия "Международные конгрессы и выставки" заявили, что "Армию-2025" перенесли на более поздний срок. Причины переноса не уточнялись.

Также был перенесен Международный авиационно-космический салон (МАКС). Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что мероприятие планируют провести в 2026 году.