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12:16

В МЧС назвали ответственных за пожарную безопасность в ТЦ

безопасность

12:16

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Внезапные проверки пожарной безопасности торговых центров по всей стране должны затрагивать управляющие компании, а не арендаторов площадей. Такое заявление сделал глава МЧС Евгений Зиничев на совещании в Железноводске, передает "Интерфакс".

Руководитель ведомства подчеркнул, что специалисты разрабатывают комплекс мероприятий, которые должны предупредить ЧП в местах массового пребывания людей. В число таких мер входят внеплановые проверки.

"Необходимо проверять управляющую компанию, которая отвечает за безопасность, а не каждого арендатора в отдельности, которых там могут быть сотни", – отметил Зиничев, призвав собственников страховать риски на объектах.

А глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил закрепить внезапные проверки ТЦ на законодательном уровне. Он напомнил, что сейчас владельцы торговых центров узнают о предстоящей проверке за три дня. "За это время можно все исправить, навести порядок", – пояснил Евкуров.

Ранее в МЧС предложили упростить порядок пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей. В ведомстве считают, что нужно проводить профилактические рейды, не уведомляя администрацию ТЦ.

Ожидается, что с 2020 года МЧС будет проводить плановые проверки в торговых центрах и других многолюдных местах один раз в два года.

Массовые проверки начались после трагической гибели посетителей кемеровского торгового центра "Зимняя вишня". Жертвами пожара, охватившего здание, стали 60 человек, большинство из которых – дети.

безопасность

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