Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:48

Аэродром Бельбек принял первые истребители после реконструкции

безопасность

17:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые истребители приземлились на аэродроме Бельбек в Севастополе. Там недавно завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС.

Работы стартовали весной текущего года. На данный момент построены объекты первой очереди. Речь идет о ВПП длиной 3450 метров, рулежных дорожках, местах стоянки самолетов и площадках специального назначения. Их наличие обеспечит круглогодичное выполнение плановых перелетов.

Пока шла реконструкции Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО базировались на аэродроме города Крымска в Краснодарском крае.

22 декабря на аэродром прилетели истребители Су-30М2. Одним из самолетов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

"Аэродром прекрасный. Очень надеюсь, что он станет хорошим подспорьем для жителей Республики Крым и гостей из всех стран", - отметил военный летчик, добавив, что новая ВПП готова для приема гражданских и военных судов.

Бельбек считается одной из самых южных точек базирования ВКС РФ. Там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. При этом после строительства необходимой инфраструктуры аэродром будет принимать и гражданские самолеты.

Ровно месяц назад Бельбек принял первый самолет военно-транспортной авиации. Ан-148 также приземлился на новой взлетно-посадочной полосе.

безопасность

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика