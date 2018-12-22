Аэродром Бельбек принял первые истребители после реконструкции

Первые истребители приземлились на аэродроме Бельбек в Севастополе. Там недавно завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС.
Работы стартовали весной текущего года. На данный момент построены объекты первой очереди. Речь идет о ВПП длиной 3450 метров, рулежных дорожках, местах стоянки самолетов и площадках специального назначения. Их наличие обеспечит круглогодичное выполнение плановых перелетов.
Пока шла реконструкции Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО базировались на аэродроме города Крымска в Краснодарском крае.
22 декабря на аэродром прилетели истребители Су-30М2. Одним из самолетов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.
"Аэродром прекрасный. Очень надеюсь, что он станет хорошим подспорьем для жителей Республики Крым и гостей из всех стран", - отметил военный летчик, добавив, что новая ВПП готова для приема гражданских и военных судов.
Бельбек считается одной из самых южных точек базирования ВКС РФ. Там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. При этом после строительства необходимой инфраструктуры аэродром будет принимать и гражданские самолеты.
Ровно месяц назад Бельбек принял первый самолет военно-транспортной авиации. Ан-148 также приземлился на новой взлетно-посадочной полосе.
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