Российских туристов предупредили о коклюше в Германии

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Роспотребнадзор предупредил российских туристов об увеличении случаев заболеваемости коклюшем в Германии.

В частности, рост числа заболеваний наблюдается в Баварии. Специалисты связывают это с отказом местных жителей от вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно статистическим данным, рост заболеваемости с 2013 по 2017 год увеличился на 29 процентов – с 2 628 до 3 409 случаев.

Коклюш – острое инфекционное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Симптомы: длительный кашель, насморк, чихание. Болезнь сопровождается поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в странах Европы. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Италии, Украине, Румынии и Германии.