Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в странах Европы

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В некоторых европейских государствах осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори, сообщает "Российская газета".

Заболеваемость корью в странах Европы в три раза выросла с января по октябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, отмечается в сообщении Роспотребнадзора со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Италии, Украине, Румынии и Германии.

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что на Украине за 11 месяцев прошлого года зарегистрировали 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Самая неблагополучная ситуация – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областях. В последней зарегистрировали пять летальных исходов, среди которых – трое детей.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на пунктах пропуска через госграницу. Ведомство также призвало граждан учитывать озвученную информацию при планировании поездок.