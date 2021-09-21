Более 18,5 млн административных нарушений выявили на дорогах столицы с начала года

10:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала 2021 года столичная Госавтоинспекция выявила и пресекла более 18,5 миллиона нарушений дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"За восемь месяцев 2021 года сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено и пресечено 18 миллионов 572 тысячи административных нарушений в области безопасности дорожного движения. При этом по линии автоматической фотовидеофиксации объемы правоприменения составили 17 миллионов 308 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях", – пояснили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции отметили, что почти 76 тысяч водителей административно наказали за непредоставление пешеходам преимущества в движении. При этом со стороны самих пешеходов пресекли почти 79 тысяч нарушений ПДД.
Ранее эксперты сообщили, что с появлением новых технологий изменилось количество краж и угонов в столице. На сегодняшний день к системе распознавания лиц подключено 125 тысяч видеопотоков с камер городской системы наблюдения, которые часто помогают найти преступников и нарушителей.
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