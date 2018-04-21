ФСБ ликвидировала сторонника ИГ, планировавшего теракты в России

Фото: ТАСС/Виталий Невар

ФСБ ликвидировала террориста запрещенной в России организации "Исламского государства", который планировал теракты в зданиях правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства.

Сообщается, что террорист, присягнувший главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади, планировал целую серию терактов с применением огнестрельного оружия и самодельной взрывчатки.

Преступника задержали 21 апреля. Во время операции он оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения.

На месте ЧП правоохранители нашли обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с саморезами, пиленной арматурой и гвоздями и флаг МТО "Исламское государство". Также сотрудники ФСБ обнаружили рукописный текст с присягой главарю ИГ и схемы подходов к правительственным зданиям в Ставропольском крае.