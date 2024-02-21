МЧС России планирует почти вдвое увеличить парк беспилотников

Фото: МЧС России

МЧС России почти в два раза увеличит парк беспилотников для мониторинга паводков, пожаров и поиска людей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сейчас на вооружении специалистов более 400 беспилотников... Для качественного выполнения поставленных перед нами задач необходимо увеличить парк беспилотной авиации", – заявил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, для нужд ведомства в этом году будут куплены еще более 300 беспилотников. С их помощью ведомство будет следить за паводковыми и пожароопасными ситуациями, а также искать людей.

В МЧС уточнили, что благодаря беспилотникам специалисты тратят на создание плана местности семь минут вместо суток.

Кроме того, для подвижных пунктов управления беспилотных авиасистем МЧС закупит восемь автомобилей повышенной проходимости, часть из которых будет в арктическом исполнении.

Ранее Куренков попросил депутатов Госдумы наделить спасателей, работающих в зоне боевых действий, статусом ветерана. Ведомство рассчитывает на поддержку законодателей в этом вопросе, подчеркнул министр.