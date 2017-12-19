Бортников предупредил о смене тактики террористов

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ сообщил о том, что террористы поменяли тактику в сторону "автономного джихада", передает ТАСС.

По его словам, боевики направляют свои силы за пределы Ближнего Востока, а их целями становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, а также объекты городской и социальной инфраструктуры.

"Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ", – сказал глава ФСБ.

Бортников напомнил, что за последнее время предотвращен ряд терактов в России и в странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы совершения нападений боевиков на дипломатические представительства. Российские спецслужбы передали партнерам по СНГ около 300 лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций, 218 из них привлечены к уголовной ответственности, подчеркнул он.

Глава ФСБ добавил, что серьезную опасность представляют боевики, покидающие Сирию и Ирак – они с поддельными документами под видом беженцев и переселенцев пытаются проникнуть в страны СНГ, используя безвизовый или упрощенный режим для пересечения границ.

Напоследок Бортников рассказал, что ФСБ передала своим партнерам по СНГ уведомления об угрозе 36 тысяч хакерских атак.