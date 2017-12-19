Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Безопасность

19 декабря, 11:18

Бортников предупредил о смене тактики террористов

безопасность

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ сообщил о том, что террористы поменяли тактику в сторону "автономного джихада", передает ТАСС.

По его словам, боевики направляют свои силы за пределы Ближнего Востока, а их целями становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, а также объекты городской и социальной инфраструктуры.

"Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ", – сказал глава ФСБ.

Бортников напомнил, что за последнее время предотвращен ряд терактов в России и в странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы совершения нападений боевиков на дипломатические представительства. Российские спецслужбы передали партнерам по СНГ около 300 лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций, 218 из них привлечены к уголовной ответственности, подчеркнул он.

Глава ФСБ добавил, что серьезную опасность представляют боевики, покидающие Сирию и Ирак – они с поддельными документами под видом беженцев и переселенцев пытаются проникнуть в страны СНГ, используя безвизовый или упрощенный режим для пересечения границ.

Напоследок Бортников рассказал, что ФСБ передала своим партнерам по СНГ уведомления об угрозе 36 тысяч хакерских атак.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать