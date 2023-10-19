Российские Су-27 сопроводили истребители ВВС Великобритании над Черным морем – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский самолет Су-27 не допустил нарушения границы самолетом RC-135 и двумя британскими истребителями "Тайфун" в районе Черного моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"19 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", – говорится в сообщении.

Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты два российских самолета Су-27. Они определили, что в районе Черного моря оказались самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, а также два многоцелевых истребителя "Тайфун" Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

После приближения Су-27 иностранные самолеты развернулись и проследовали назад. Нарушения госграницы не произошло.

В оборонном ведомстве обратили внимание, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.

До этого российский МиГ-31 не допустил нарушения границы "Посейдоном" ВВС Норвегии над Баренцевым морем. После сближения с российским самолетом иностранный развернулся. Нарушения границы допущено не было.



Два истребителя Су-27 были экстренно подняты в небо над Черным морем