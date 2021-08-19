Патрушев сообщил о предотвращении четырех терактов в Сибири в 2020 году

11:42
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
В прошлом году в регионах Сибири предотвратили девять преступлений террористической направленности, в их числе четыре теракта. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.
Он отметил, что также была пресечена деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлено 13 случаев их финансирования. Число задержанных преступников возросло в три раза.
"Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", – приводит слова Патрушева РИА Новости.
Он также отметил важность транспорта в социально-экономическом развитии России. Его устойчивое и эффективное функционирование является важным условием для связанности регионов, единства экономического пространства, повышения мобильности граждан, обеспечения национальной безопасности и обороноспособности. Безопасность в транспорте и во время дорожного движения зависят от слаженной и эффективной работы правоохранительных органов, специальных и аварийно-спасательных служб.
"За последние годы в Сибирском федеральном округе выстроена достаточно эффективная система защиты транспортного комплекса. Повышена оснащенность объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения безопасности. Проводятся практические тренировки по действиям при ликвидации и минимизации последствий возможных террористических проявлений на объектах транспортного комплекса", – отметил Патрушев.
Согласно статистике, которую привел секретарь СБ России, в первом полугодии 2021 года проведено около 300 проверок по изучению эффективности антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием тест-предметов и участием учебных нарушителей. По результатам было внесено 220 представлений об устранении нарушений. В работе для повышения уровня контроля и надзора в области безопасности населения на транспорте также активно используются информационные системы.
"Усилиями правоохранительных органов и подразделений транспортной безопасности пресечено 90 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, изъято 76 единиц боеприпасов. С использованием видеокамер на объектах транспорта выявлено 18 преступлений и более 920 административных правонарушений", – заключил Патрушев.
Ранее сотрудниками ФСБ в Крыму были задержаны два главаря и три члена запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман.
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