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В ВОЗ рекомендовали усилить надзор за продуктовыми рынками. Специалисты указали на необходимость препятствовать не только продаже, но и импорту животных. Также важно регулярно проводить мониторинг популяций.

"Усилия по мониторингу должны быть направлены на приоритетное выявление популяций животных с потенциальным высоким риском возможности стать резервуарами или привести к появлению новых вирусов или их разновидностей", – цитирует заявление ВОЗ РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам визита в китайский Ухань, откуда вирус начал распространяться по планете. В документе отмечается, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом его лабораторное происхождение назвали маловероятным.