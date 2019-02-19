Эксперт прокомментировал запрет военным размещать личные данные в сети

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Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский назвал принятый Госдумой законопроект о запрете военнослужащим размещать в СМИ и интернете личную и служебную информацию своевременным.

В то же время он напомнил, что такие запреты существуют. Сейчас они юридически оформлены более грамотно.

Мураховский подчеркнул, что современные мобильные устройства связи позволяют передавать не только видео, аудио и фото, но и геотеги, по которым определяется точное местоположение.

"Соответственно, зная его принадлежность к определенной воинской части, можно установить не только места дислокации, но и районы, где часть выполняет определенные задачи, в том числе боевые, если мы говорим о задачах... Запрет вполне обоснован, никаких минусов я здесь не вижу", – цитирует его RT.

Эксперт добавил, что никто не запрещает пользоваться устройствами вне территории части, во внеслужебное время.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сказал, что инициатива направлена на обеспечение безопасности государства и самих военных. Он тоже отнесся к ней положительно.

19 февраля Госдума одобрила законопроект, запрещающий передавать СМИ и публиковать в интернете личные сведения и данные о своих сослуживцах. Документ предполагает запрет пользования электронными приборами или техническими средствами бытового назначения с доступом в интернет. Ограничения не касаются повседневной жизни.