Информацию о месте смерти главы ГРУ Сергуна опровергло Минобороны

Минобороны РФ отреагировало на отчет с показаниями бывшего советника президента по национальной безопасности США Майкла Флинна, заявившего, что умерший почти три года назад глава ГРУ Игорь Сергун находился в Ливане. Представители военного ведомства опровергли эту информацию, передает ТАСС.
Слухи о том, что ушедший из жизни 3 января 2016 года генерал-полковник был в Ливане в момент смерти, в Минобороны сочли конспирологическим бредом. "Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России", – подчеркнули в пресс-службе.
По данным Минобороны, служивший в ГРУ с 1984 года Сергун умер в подмосковном доме отдыха от сердечного приступа. Главным разведывательным управлением он руководил с декабря 2011 года.
Отчет с признаниями Флинна, сделанными на допросе в ФБР, ранее опубликовал американский Минюст. Других подробностей об обстоятельствах смерти главы ГРУ экс-советник не привел.
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