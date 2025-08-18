Форма поиска по сайту

18 августа, 16:13

Безопасность

Рейд "Пешеход" пройдет в Москве 19 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут общегородское профилактическое мероприятие "Пешеход" во вторник, 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках рейда будет контролироваться соблюдение пешеходами и водителями правил дорожного движения (ПДД). Полицейские организуют информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми о правилах перехода проезжей части, а также о нормах поведения в жилой зоне и на территориях дворов.

Ранее МВД подготовило новые изменения в ПДД, которые могут запретить выезжать на дороги общего пользования на питбайках. Законодательные изменения обсуждаются из-за роста числа погибших, в том числе детей.

Министерство считает, что питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Отмечалось, что они не подлежат постановке на государственный учет, а значит, и не допускаются к участию в дорожном движении.

В Москве начали снижать скорость электросамокатов нарушителям

