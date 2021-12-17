ФСБ задержала неонациста, который планировал убийство журналиста в Ростовской области

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской неонацистской организации "МКУ", который планировал насильственную акцию против журналиста в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

"Задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ" гражданина Украины Егора Краснова к насильственной акции в отношении представителя российских СМИ", – говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что журналист, на которого планировал напасть задержанный, занимается публикацией материалов по украинской проблематике.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 106 сторонников "МКУ" в 37 регионах России, двоих подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. Также трое задержанных являлись администраторами интернет-сообществ данной группировки, в которых пропагандировался экстремизм и публиковались призывы к насилию.