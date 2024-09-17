Ракета "Ангара-1.2" с военными спутниками запущена с Плесецка

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" успешно запустили с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Запуск ракеты-носителя с космическими аппаратами в интересах Минобороны России был осуществлен 17 сентября в 10:00 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия планирует запустить более 100 космических аппаратов до конца 2024 года. По его словам, в общей сложности по итогу года РФ планирует доставить на орбиту 123 объекта, включая 70 малых аппаратов. Также он отметил, что сейчас в интересах "Роскосмоса" и Минобороны РФ ведется разработка конверсионной сверхлегкой ракеты "Старт-1М". Ее планируемая дата пуска – 2026 год.