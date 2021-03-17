В московских школах усилили меры безопасности после сообщений о минировании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Меры безопасности усилили в московских школах после сообщений о минировании, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Сегодня, 17 марта, поступила информация о минировании нескольких московских школ. В оперативном порядке на места прибыли сотрудники правоохранительных органов для проведения тщательного обследования зданий", – говорится в сообщении.

Информация о минировании не подтвердилась, жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

В настоящее время школьники вернулись к учебе.

Ранее в школах РФ проводилась проверка организации горячего питания, в результате которой были выявлены массовые нарушения. Чаще всего они касались хранения продуктов, а также их неправильной маркировки и нарушения порядка медосмотра персонала пищеблоков.