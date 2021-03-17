В московских школах усилили меры безопасности после сообщений о минировании

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Меры безопасности усилили в московских школах после сообщений о минировании, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Сегодня, 17 марта, поступила информация о минировании нескольких московских школ. В оперативном порядке на места прибыли сотрудники правоохранительных органов для проведения тщательного обследования зданий", – говорится в сообщении.
Информация о минировании не подтвердилась, жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
В настоящее время школьники вернулись к учебе.
Ранее в школах РФ проводилась проверка организации горячего питания, в результате которой были выявлены массовые нарушения. Чаще всего они касались хранения продуктов, а также их неправильной маркировки и нарушения порядка медосмотра персонала пищеблоков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: