Американский военный самолет провел разведку над Чукоткой

Военный самолет США провел наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был замечен над в Чукотском автономном округе на высоте 11,2 километра.
Облет проходит в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Самолет Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия.
В пятницу, 15 марта, американский бомбардировщик приблизился к сухопутным границам Калининградской области со стороны Польши. Воздушное судно Boeing B-52H с бортовым номером 61-0009 сымитировало бомбардировку базы Балтийского флота. В этот же день беспилотник Northrop Grumman RQ-4B-40 Global проводил мониторинг черноморского побережья РФ со стороны Краснодарского края.
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