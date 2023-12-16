В МО РФ сообщили о пятичасовом полете бомбардировщиков Ту-22м3 над Балтийским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над Балтийским морем. Об этом российское оборонное ведомство рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около пяти часов", – сообщается в публикации.

Некоторое время российских бомбардировщиков сопровождали иностранные истребители, отметили в Минобороны. Там объяснили, что такие полеты над нейтральными водами периодически выполняются в районах Черного и Балтийского морей, Арктики, Тихого океана и Северной Атлантики. Плановые мероприятия ВКС РФ всегда проводятся в соответствии с международными нормами, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Балтийский флот РФ провел плановые учения в Калининградской области. В ходе мероприятий экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по целям условного противника. В полетах было задействовано более 10 летных экипажей.

Удары велись термостойкими практическими авиабомбами П50-Т и артиллерийскими снарядами калибра 30 миллиметров. Тренировочный процесс осуществлялся на высотах от 500 метров до одного километра на востоке региона. Военные совершили более 25 вылетов на самолетах.



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