Геоданные стали элементом схем дистанционного мошенничества

Фото: depositphotos/VitalikRadko

МВД РФ выявило случаи дистанционного мошенничества, в которых злоумышленники применяют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своих схемах злоумышленники устанавливают доверительные отношения с будущими жертвами на сайтах знакомств, чтобы впоследствии получить их точные географические координаты. После чего, используя эту информацию, мошенники под видом представителей силовых ведомств или военнослужащих Украины переходят к угрозам и принуждают людей к передаче денежных средств. Точные геоданные необходимы им для запугивания граждан и введения их в заблуждение.

При этом в таких схемах обмана отправка денег осуществляется либо через курьеров, либо путем банковского перевода на подконтрольные злоумышленникам счета.

Ранее в МВД РФ расссказали о 6 основных ошибках, которые повышают риск стать жертвой мошенников. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на многочисленные предупреждения, очень многие граждане продолжают верить в звонки от "правоохранителей" или "сотрудников банка" и называют коды из СМС, а также номера карт.