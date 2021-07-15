Эксперт предупредил об опасности приготовления яиц в микроволновке

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Фото: Depositphotos/monkeybusiness
Старший преподаватель физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Селиверстов рассказал Москве 24, почему яйца опасно готовить в микроволновке.
Ранее блогерша из Великобритании попробовала таким образом приготовить яйцо пашот по рецепту из соцсетей. Для нее эксперимент закончился ожогом лица и шеи. Женщина достала яйцо холодной металлической ложкой из емкости с кипящей водой, в результате чего брызги кипятка обварили ее кожу.
По словам Селиверстова, микроволновое излучение нагревает жидкости, причем в яйце это жидкость не простая, а заключенная в две оболочки: белок и желток.
"Когда такая жидкость закипает, то эта оболочка разрывается и жидкость разбрызгивается, как от взрыва маленькой гранаты", – объяснил эксперт.
По словам эксперта, безопасного способа приготовления яйца пашот в микроволновке не существует.
Селиверстов добавил, что сами по себе СВЧ-волны не опасны для человека, если печь во время работы закрыта.
Ранее московские медики вылечили жительницу столицы, решившую для экономии времени сварить яйца в микроволновой печи в емкости с водой. Когда она попыталась достать ложкой уже сваренные яйца, те при первом же соприкосновении с предметом взорвались. В результате осколки скорлупы и кипяток разлетелись по всей кухне.
У потерпевшей диагностировали ожог I–III степени лица, шеи, рук – 6% поверхности тела. Потребовалось три недели, чтобы ожоговые хирурги восстановили кожные покровы. К счастью, врачи смогли вернуть москвичку к привычной жизни, у нее не осталось грубых косметических дефектов.
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