Эксперт предупредил об опасности приготовления яиц в микроволновке

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Старший преподаватель физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Селиверстов рассказал Москве 24, почему яйца опасно готовить в микроволновке.

Ранее блогерша из Великобритании попробовала таким образом приготовить яйцо пашот по рецепту из соцсетей. Для нее эксперимент закончился ожогом лица и шеи. Женщина достала яйцо холодной металлической ложкой из емкости с кипящей водой, в результате чего брызги кипятка обварили ее кожу.

По словам Селиверстова, микроволновое излучение нагревает жидкости, причем в яйце это жидкость не простая, а заключенная в две оболочки: белок и желток.

"Когда такая жидкость закипает, то эта оболочка разрывается и жидкость разбрызгивается, как от взрыва маленькой гранаты", – объяснил эксперт.





Алексей Селиверстов старший преподаватель физического факультета МГУ имени Ломоносова Именно то, что яйцо имеет оболочки, и делает его "миной замедленного действия". Если мы яйцо кладем в воду, то оболочка разрывается, как петарда. Мало того что вода разбрызгивается, так еще и все, что находится в воде, тоже разлетается в стороны.

По словам эксперта, безопасного способа приготовления яйца пашот в микроволновке не существует.

Селиверстов добавил, что сами по себе СВЧ-волны не опасны для человека, если печь во время работы закрыта.





Алексей Селиверстов старший преподаватель физического факультета МГУ имени Ломоносова Есть распространенное поверье, что от микроволновки нужно убегать очень далеко. В СВЧ-печке все продумано на этот счет, еда не приобретает каких-то негативных свойств.

Ранее московские медики вылечили жительницу столицы, решившую для экономии времени сварить яйца в микроволновой печи в емкости с водой. Когда она попыталась достать ложкой уже сваренные яйца, те при первом же соприкосновении с предметом взорвались. В результате осколки скорлупы и кипяток разлетелись по всей кухне.

У потерпевшей диагностировали ожог I–III степени лица, шеи, рук – 6% поверхности тела. Потребовалось три недели, чтобы ожоговые хирурги восстановили кожные покровы. К счастью, врачи смогли вернуть москвичку к привычной жизни, у нее не осталось грубых косметических дефектов.

