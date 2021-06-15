Дума приняла поправку о повышении возраста приобретения охотничьего оружия

Законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, приняла во втором чтении Госдума.

Согласно одной из поправок, возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны повышается с 18 до 21 года.

"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года", – говорится в поправке.

На проходящих военную службу и служащих в государственных военизированных организациях данное правило распространяться не будет.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им. Изменения были внесены в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".