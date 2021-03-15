В Сирии за время вооруженного конфликта погибли 112 российских военных

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В ходе вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Такую цифру назвал первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в ходе круглого стола комитета по охране здоровья.

Ранее сообщалось, что три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в сирийской провинции Хама. Как заявил губернатор провинции Мохаммад Криштати, в результате нападения погибли девять человек.

Отмечалось, что военные вступили в бой с террористами, в результате отрезок трассы оказался заблокирован.

