В интернете отмечается рост числа мошенников

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В январе 2019 года резко активизировались интернет-мошенники. Сейчас количество выявленных и заблокированных сайтов выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на центр реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB.

Отмечается, что в декабре 2018 года компания заблокировала 1149 финансовых фишинговых ресурсов, хотя в декабре 2017 года их было только 705. Специалисты полагают, что в 2019 году количество интернет-обманов будет расти.

Они связывают это с развитием технологий. Так, например, появились новые способы и схемы вытягивания денег. Group-IB утверждает, что в среднем один обманутый россиянин мог потерять на web-мошенничестве до 500 тысяч рублей. Чаще всего мошеннические ресурсы маскировались под уже существующие порталы банков, платежных систем, телеком-операторов, интернет-магазинов и брендов. Самыми популярными способами привлечения пользователей на лжестраницы являются перенаправление со взломанных сайтов, спам-рассылка, поисковая выдача.

Глава дирекции по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев рассказал изданию, что в новогодние праздники и перед ними обычно растет число мошенников в авиакоммерции. Фальшивые сайты по продаже авиабилетов выманивают деньги и данные карт. Также, бывает, когда людям предлагают переводить крупные суммы денег под предлогом вложения в высокодоходные финансовые инструменты.

В конце 2018 года люди получали ссылки на мошеннические сайты через рассылки и рекламные баннеры, где им предлагали участие в розыгрыше дорогих подарков или крупных денежных призов. Для их получения нужно было внести различные суммы денег. При этом люди даже не подозревали, что это может быть обман, все выглядело очень правдоподобно.

В декабре сообщалось, что чаще всего интернет-преступники меняют идентичные по написанию буквы одного алфавита на цифры и аналогичные символы латиницы, таким образом формируя адрес фальшивой страницы. На таких ресурсах может больше ничего не работать, кроме полей для введения персональных данных.