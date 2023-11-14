В Шереметьево установили комплекс для обнаружения и противодействия БПЛА

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Аэропорт Шереметьево установил радиолокационно-оптический комплекс для обнаружения и противодействия беспилотникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Аппарат автоматически фиксирует низколетящие цели, в том числе беспилотные суда малого класса, верифицирует их по видеоизображению и противодействует им, создавая помехи.

Чтобы улучшить идентификацию целей и повысить эффективность системы, планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение "Лаборатории Касперского" с использованием искусственного интеллекта.

В аэропорту подчеркнули, что комплекс установили с целью обеспечить высокий уровень безопасности полетов.

Ранее Минтранс России обязал Госавианадзор проверять авиаперевозчиков на предмет отмен или задержек рейсов из-за технической неисправности самолетов.

Под надзор также попадут разработчики авиатехники за отказы в работе бортов их производства. Проверку будут проводить после обнаружения пяти фактов отмены или переноса рейса более чем на шесть часов из-за технеисправности самолета в течение 90 дней, если на нем было совершено свыше ста рейсов.

Кроме того, если за год будет выявлено три и более ошибки, то надзор может проверить как инженера, так и производителя.

Российские авиакомпании проверят при задержках из-за неисправности бортов