США планируют чаще проводить военные учения в Черном море

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В понедельник президент США Дональд Трамп подписал закон об ассигнованиях на военные нужды США. Согласно положению, которое содержится в документе, американские власти рассмотрят возможность чаще проводить учения военных в Черном море совместно с Украиной и Грузией. Учения будут проходить в рамках "противодействия влиянию России в регионе", передает ТАСС.

Глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, согласно тексту документа, должны разработать стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам в Европе, которые находятся под угрозой агрессии со стороны России.

Ранее сообщалось, что эсминец Carney, оснащенный системой ПВО Aegis, вошел в акваторию Черного моря 12 августа.

Эсминец прибыл для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе.